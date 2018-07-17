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Коммунальные службы устранили яму вокруг люка в Институтском переулке
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Коммунальные службы устранили яму вокруг люка в Институтском переулке 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Яму, образовавшуюся вокруг люка на проезжей части Институтского переулка, заделали коммунальные службы. Просьба поступила на портал «Наш город» от одного из жителей района.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева.
«По указанному адресу выполнены работы по устранению просадки люка-колодца и восстановлению асфальтового покрытия», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.
Напомним, что с 2011 года с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллиона проблем. (еп)
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