Коммунальные службы устранили яму вокруг люка в Институтском переулке

Яму, образовавшуюся вокруг люка на проезжей части Институтского переулка, заделали коммунальные службы. Просьба поступила на портал «Наш город» от одного из жителей района.

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» Павла Хатунцева

«По указанному адресу выполнены работы по устранению просадки люка-колодца и восстановлению асфальтового покрытия», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, что с 2011 года с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллиона проблем. (еп)