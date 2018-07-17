Центр Зеленограда может получить статус достопримечательного места

МОСКВА , 17 июл — РИА Недвижимость. Центр Зеленограда может получить статус достопримечательного места, сообщил в ходе Московского урбанистического форума во вторник руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов

"Серьезно рассматривается у нас в департаменте заявка о придании центру Зеленограда статуса достопримечательного места", — рассказал Емельянов.

Он напомнил, что XX век в архитектуре важен для столицы появлением особого типа наследия. По его словам, это московские вокзалы — шесть из девяти вокзалов Москвы являются объектами культурного наследия. Также очень важны, по словам Емельянова, станции метрополитена — 44 станции столичного метро являются памятниками архитектуры.