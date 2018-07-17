Ещё
Центр Зеленограда может получить статус достопримечательного места
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр Зеленограда может получить статус достопримечательного места 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Недвижимость. Центр Зеленограда может получить статус достопримечательного места, сообщил в ходе Московского урбанистического форума во вторник руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
"Серьезно рассматривается у нас в департаменте заявка о придании центру Зеленограда статуса достопримечательного места", — рассказал Емельянов.
Он напомнил, что XX век в архитектуре важен для столицы появлением особого типа наследия. По его словам, это московские вокзалы — шесть из девяти вокзалов Москвы являются объектами культурного наследия. Также очень важны, по словам Емельянова, станции метрополитена — 44 станции столичного метро являются памятниками архитектуры.
РИА Недвижимость: последние новости
В Москве могут сохранить "домик Герасима" из рассказа Тургенева "Муму" В Подмосковье открылись центры для приема документов дольщиков Urban Group Медведев: подготовка стратегии пространственного развития РФ завершена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов36
США пригрозили России новыми санкциями131
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию294
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог55
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение