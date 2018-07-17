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Английские топ-клубы намерены купить игрока «Баварии»
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Английские топ-клубы намерены купить игрока «Баварии» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» ведут борьбу за колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Бавария» не против расстаться с игроком, но требует за него не менее 60 миллионов евро.
Стоит отметить, что 27-летний Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Реалу". Впрочем, «Бавария» имеет право приоритетной покупки игрока за 42 миллиона евро.
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