Английские топ-клубы намерены купить игрока «Баварии»

«Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал» ведут борьбу за колумбийского полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, английские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. «Бавария» не против расстаться с игроком, но требует за него не менее 60 миллионов евро.