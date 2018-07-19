В Москве запустят беспилотный общественный транспорт

КАМАЗ, Правительство Москвы , «НАМИ» и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития беспилотного транспорта в столице. Документ предполагает внедрение технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского транспорта, технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем, формирование нормативной правовой и технической базы.

Документ предполагает развитие и внедрение в Москве технологий беспилотного управления на всех видах городского пассажирского транспорта. Стороны также будут сотрудничать в развитии технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильных систем, формировании нормативной правовой и технической базы.

В рамках соглашения большое значение будет уделяться подготовке кадров в сфере разработки, испытаний и эксплуатации беспилотного транспорта. В частности, будет создана система независимой оценки квалификации работников, претендующих на осуществление трудовой деятельности по новым профессиям. Кроме того, предусматривается разработка и апробация решений, связанных с кибербезопасностью при эксплуатации «беспилотников».

Как считает заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов , запустить беспилотный общественный транспорт в столице можно будет в течение 10–15 лет. «Мы готовы с точки зрения инфраструктуры: у нас есть светофоры, мы готовы передавать сигнал, есть подробная карта всех дорог Москвы с разметкой, с направлениями», — рассказал он. При этом он отметил, что необходимо совершенствовать интеллектуальную систему, которая будет управлять самим автомобилем. Планируется, что в работе будут использовать преимущественно российские технологии.

«Я благодарен своим коллегам, которые активно работают над новыми образцами транспорта, прорывными технологическими решениями, — сказал Сергей Собянин во время церемонии подписания документа. — Город со своей стороны сделает все возможное, чтобы такие новации внедрялись в Москве, чтобы мы были лидерами и в этой сфере».

Я благодарен своим коллегам, которые активно работают над новыми образцами транспорта, прорывными технологическими решениями. Город со своей стороны сделает все возможное, чтобы такие новации внедрялись в Москве. Сергей Собянин, мэр Москвы

В свою очередь, Ирек Гумеров подчеркнул, что такое партнерство между столицей, производителями и ИТ-компаниями даст возможность для развития новых технологий: «Беспилотный транспорт открывает огромные перспективы для города и его жителей. И конечно, лидерство Москвы — это большой потенциал для успеха в этой программе». Также Ирек Гумеров напомнил, что в период проведения чемпионата мира по футболу в Казани были продемонстрированы возможности беспилотника «ШАТЛ», разработанного на КАМАЗе совместно с «НАМИ». «Возили там наших пассажиров и видели их реакцию. И понятно, что такой транспорт уже в ближайшее время будет входить в нашу жизнь и менять ее», — отметил Ирек Гумеров.

Директор по развитию КАМАЗа также принял участие в панельной дискуссии «Осторожно — беспилотники. Экономика и технологии перехода к беспилотному городу». Как подчеркнул Ирек Гумеров, беспилотный транспорт может повысить безопасность на дорогах города и снизить трафик. «Будет примерно на 70% меньше парковок, потому что беспилотный транспорт будет более эффективно использоваться. Безопасность движения может повыситься на 90%, так как автономные автомобили более предсказуемы. Также за счет более плотного потока и умения двигаться на более близких расстояниях, за счет общения автомобиля с автомобилем, ожидается рост пропускной способности на 30%», — сказал он.

Напомним, что КАМАЗ совместно с Научно-исследовательским центром «НАМИ» работают над созданием беспилотного автобуса «ШАТЛ». Уникальная новинка была впервые представлена в 2016 году в рамках Московского международного автосалона и вызвала огромный интерес. Производить серийные экземпляры «ШАТЛа» в будущем планируется на мощностях КАМАЗа, который в данном проекте выступает главным индустриальным партнером.