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Для Москвы разработают стандарты беспилотного транспорта
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Для Москвы разработают стандарты беспилотного транспорта 

RUБЕЖ 53 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
«Яндекс», «НАМИ», «ГАЗ» и «КАМАЗ» заключили соглашение о совместной разработке стандартов развития беспилотного транспорта Москвы. Подписание состоялось на площадке Moscow Urban Forum 18 июля 2018 года.
Цель программы по развитию беспилотного транспорта — повышение безопасности на дорогах, снижение загруженности автомагистралей.
В число разрабатываемых стандартов войдут протоколы способа передачи сигналов транспорту от светофоров, определения радиочастоты, на которой будут работать беспилотники и т.д. Данные в дальнейшем будут закладываться в электронные карты, чтобы обеспечить бесперебойное движение беспилотников по улицам Москвы.
Соглашением определен также план развития беспилотного транспорта в Москве, он включает: создание правовой и технической базы для внедрения цифровых технологий и бизнес-моделей, развитие технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильные систем, подготовка специалистов и разработка способов обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотников.
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