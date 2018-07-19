Для Москвы разработают стандарты беспилотного транспорта

«Яндекс» , «НАМИ», «ГАЗ» и «КАМАЗ» заключили соглашение о совместной разработке стандартов развития беспилотного транспорта Москвы . Подписание состоялось на площадке Moscow Urban Forum 18 июля 2018 года.

Цель программы по развитию беспилотного транспорта — повышение безопасности на дорогах, снижение загруженности автомагистралей.

В число разрабатываемых стандартов войдут протоколы способа передачи сигналов транспорту от светофоров, определения радиочастоты, на которой будут работать беспилотники и т.д. Данные в дальнейшем будут закладываться в электронные карты, чтобы обеспечить бесперебойное движение беспилотников по улицам Москвы.

Соглашением определен также план развития беспилотного транспорта в Москве, он включает: создание правовой и технической базы для внедрения цифровых технологий и бизнес-моделей, развитие технологий телематических транспортных и интеллектуальных автомобильные систем, подготовка специалистов и разработка способов обеспечения кибербезопасности при эксплуатации беспилотников.