ФСБ задержала под Тулой членов «Партизанской правды партизан»

ФСБ проводит задержания в тульском городе Суворове по делу об экстремистском сообществе, под стражу взяты десятки предполагаемых участников группы «Партизанская правда партизан», лидером которой является писатель Алексей Меняйлов.

Ночью 17 июля в Суворовском районе задержали более двадцати членов экстремистской организации «Партизанская правда партизан», сообщает «Тульская служба новостей».

Обыски проводились по нескольким адресам. Найдена запрещенная литература, а также, как сообщает «Фонтанка», якобы изъят «план революции 2007-2010 годов».

Обыски и задержания проводит ФСБ.

«Партизанская группа партизан» — неформальное объединение жителей Суворова во главе с писателем Алексеем Меняйловым, который был инициатором строительства музея Героев Великой Отечественной войны, запрещенного властями.

Объединение проводило среди своих членов сборы, посвященные умению выживать в лесу, публиковало видеоролики «пограничного содержания» (например, «Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов»).