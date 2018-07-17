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ФСБ задержала под Тулой членов «Партизанской правды партизан»
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ФСБ задержала под Тулой членов «Партизанской правды партизан» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ФСБ проводит задержания в тульском городе Суворове по делу об экстремистском сообществе, под стражу взяты десятки предполагаемых участников группы «Партизанская правда партизан», лидером которой является писатель Алексей Меняйлов.
Ночью 17 июля в Суворовском районе задержали более двадцати членов экстремистской организации «Партизанская правда партизан», сообщает «Тульская служба новостей».
Обыски проводились по нескольким адресам. Найдена запрещенная литература, а также, как сообщает «Фонтанка», якобы изъят «план революции 2007-2010 годов».
Обыски и задержания проводит ФСБ.
«Партизанская группа партизан» — неформальное объединение жителей Суворова во главе с писателем Алексеем Меняйловым, который был инициатором строительства музея Героев Великой Отечественной войны, запрещенного властями.
Объединение проводило среди своих членов сборы, посвященные умению выживать в лесу, публиковало видеоролики «пограничного содержания» (например, «Особенности проблем проституток при обслуживании депутатов»).
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