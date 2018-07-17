В Волгоградской области запустили производство технического пропан-бутана

Жирновском районе Волгоградской области на базе предприятия «Газнефтесервис» запустили площадку по выпуску технического пропан-бутана, что позволит региону заняться переработкой этого вида топлива, пишет Novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.

«Мы применили более современные технологии, которые позволяют нам вместо двух видов продукции производить три: природный газ, газовый конденсат и технический пропан-бутан. Важно, что проект имеет экологическую направленность: нам удалось порядка 90% газов, которые ранее сжигались на факелах, вернуть в производство, в переработку. Мы резко сокращаем выбросы в окружающую среду и получаем дополнительный продукт из тех газов, которые ранее сжигались», — отметил гендиректор «Газнефтесервиса» Андрей Горбатиков.

На производстве создано 150 новых рабочих мест, а стоимость реализации проекта, начатого в прошлом году, составила около 376 млн руб.

Для производства технического пропан-бутана в Волгоградской области впервые будет использоваться газовый эжектор, разработанный учеными технопарка «Сколково».