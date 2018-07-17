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На пороге выбора профессии
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На пороге выбора профессии 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Солнцево
Старший подростковый возраст — время, когда ученик 9-го класса впервые серьезно рассматривает вопрос о профессиональном самоопределении (во всяком случае, так нам, взрослым, кажется).
9-ый класс — время, когда необходимо приложить все усилия, чтобы понять, где тебе будет интересно работать, где ты будешь полезен обществу.
Подростки должны определиться в таком важном деле, как выбор профессии. Часто учащиеся испытывают большие затруднения в данном выборе. С целью оказания помощи будущим девятиклассникам 16.07.2018г. в Комнате свободного досуга ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» проведена психодиагностика по методике рисуночных метафор «Мой жизненный путь» и консультирование подростков.
Данная методика проводилась в 2 этапа: сначала ребята изобразили свою жизнь в виде рисунка, далее с психологом обсудили свои результата.
С помощью методики участники оценили свое эмоциональное состояния, а также представления о своей жизни и отношений к ней, определили некоторые цели и пути их достижения.
Ребята поблагодарили ведущего за проведённое мероприятие, для них оно прошло с пользой!
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