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Заседание Консилиума
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Заседание Консилиума 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Солнцево
В Отделении ранней профилактики семейного благополучия ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» 17.07.2018г. прошло заседании Консилиума по решению проблем семей с детьми по району Внуково. В заседании Консилиума приняли участие специалисты Центра (кураторы случая), члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и специалисты ОСЗН района Внуково.
На встрече были обозначены ключевые проблемы и ресурсы семей, коллегиально определены приоритетные направления в индивидуальной профилактической работе и сформулированы выводы о результатах работы с семьями.
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