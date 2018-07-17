Заседание Консилиума

В Отделении ранней профилактики семейного благополучия ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» 17.07.2018г. прошло заседании Консилиума по решению проблем семей с детьми по району Внуково . В заседании Консилиума приняли участие специалисты Центра (кураторы случая), члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и специалисты ОСЗН района Внуково.

На встрече были обозначены ключевые проблемы и ресурсы семей, коллегиально определены приоритетные направления в индивидуальной профилактической работе и сформулированы выводы о результатах работы с семьями.