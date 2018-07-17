Lloyds планирует открыть три филиала в Европе после Brexit

Ранее эта финансовая корпорация планировала управлять своим европейским бизнесом лишь из одного филиала — в Берлине. «Однако теперь руководители банка планируют открыть еще два подразделения. Один из них, вероятно, будет расположен во Франкфурте, для второго расположение еще не определено», — передают источники Рейтер.

По данным этих источников, франкфуртский офис будет заниматься торговлей евробондами. Это отделение не будет обладать полной банковской лицензией, но планирует получить одобрение от немецких регуляторов на получение реквизитов инвестиционной фирмы.

Третье подразделение будет заниматься страховыми операциями, которые сейчас консолидированы в дочерней компании банка — Scottish Widows.

Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.