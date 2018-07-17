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Lloyds планирует открыть три филиала в Европе после Brexit
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Lloyds планирует открыть три филиала в Европе после Brexit 

Прайм 36 минут назад
МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Британский финансовый конгломерат Lloyds Banking Group планирует оперировать тремя филиалами в Европе после того, как Соединенное Королевство покинет Евросоюз, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее эта финансовая корпорация планировала управлять своим европейским бизнесом лишь из одного филиала — в Берлине. «Однако теперь руководители банка планируют открыть еще два подразделения. Один из них, вероятно, будет расположен во Франкфурте, для второго расположение еще не определено», — передают источники Рейтер.
По данным этих источников, франкфуртский офис будет заниматься торговлей евробондами. Это отделение не будет обладать полной банковской лицензией, но планирует получить одобрение от немецких регуляторов на получение реквизитов инвестиционной фирмы.
Третье подразделение будет заниматься страховыми операциями, которые сейчас консолидированы в дочерней компании банка — Scottish Widows.
Банковская группа Lloyds Banking Group была образована в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Lloyds оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управления пенсионными накоплениями. Штаб-квартира находится в Лондоне.
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