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В Нижнем Тагиле отменили прямые выборы главы города
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В Нижнем Тагиле отменили прямые выборы главы города 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Депутаты городской думы Нижнего Тагила приняли поправки в Устав города, касающиеся отмены прямых выборов мэра.
Поправки в городской Устав приняли на очередном заседании сегодня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу города. По данным агентства, в голосовании принимал участие 21 депутат, которые единогласно поддержали это решение.
Между тем, в сообщении на сайте администрации города сказано, что депутаты утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника. В частности, они определили требования в части образования и навыков. Определили перечень необходимых документов и порядок работы конкурсной комиссии.
Напомним, весной этого года отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга.
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