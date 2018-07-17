В Нижнем Тагиле отменили прямые выборы главы города

Депутаты городской думы Нижнего Тагила приняли поправки в Устав города, касающиеся отмены прямых выборов мэра.

Поправки в городской Устав приняли на очередном заседании сегодня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу города. По данным агентства, в голосовании принимал участие 21 депутат, которые единогласно поддержали это решение.

Между тем, в сообщении на сайте администрации города сказано, что депутаты утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность градоначальника. В частности, они определили требования в части образования и навыков. Определили перечень необходимых документов и порядок работы конкурсной комиссии.