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Законопроект о дополнительных видах штрафов в сфере долевого строительства принят во втором чтении
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Законопроект о дополнительных видах штрафов в сфере долевого строительства принят во втором чтении 

Единый реестр застройщиков 43 минуты назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Документ призван усилить действие обновленного 214-ФЗ в части ужесточения ответственности застройщика перед дольщиками. Фото: www.klavto.ru Законопроект №322973-7, вводящий новые штрафы как для застройщиков, так и для контролирующих органов, принят во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 июля. Как ранее сообщал портал ЕРЗ, документ является законопроектом-спутником обновленного 214-ФЗ. Он вносит соответствующие дополнения в Кодекс административных правонарушений РФ (КоАП), устанавливая административную ответственность (сетку штрафов) для представителей девелоперских компаний и чиновников, осуществляющих надзор в сфере долевого строительства. Так же, как и базовый 214-ФЗ, законопроект нацелен на защиту дольщиков от неправомерных действий чиновников и застройщиков. Как сообщили порталу ЕРЗ в профильном комитете Госдумы, третье чтение документа намечено на 19 июля. Напомним, что соответствующие поправки в КоАП должны вступить в силу с 1 октября 2019 года. Фото: www.mshj.ru
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