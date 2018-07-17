Российские боксеры сразятся за «Кубок Эльбруса»

Тырныаузе пройдут соревнования по боксу среди российских боксеров. Спортсменам предстоит побороться за «Кубок Эльбруса».

«На ринге выступят более 60 спортсменов, в числе которых именитые боксеры, чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, проходящие в настоящее время сборы в Приэльбрусье», — сообщается на сайте администрации Эльбрусского района.