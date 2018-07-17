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Ничего лишнего: Nike выпустил белоснежные кроссовки
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Ничего лишнего: Nike выпустил белоснежные кроссовки 

Peopletalk 43 минуты назад
Фото: Peopletalk
Если тебе, как и нам, Ugly Shoes надоели, советуем вернуться к истокам вечной классики. Пару лет назад все модники мира ходили в белых adidas Stan Smith с портретом легендарного теннисиста на язычке, а сегодня Nike выпустили теннисную модель NikeCourt Air Zoom Zero в белом и черном цветовых решениях. Единственная яркая деталь кроссовок — оранжевый внутренний носок. Выглядят они очень круто и лаконично, а 19 июля уже поступят в продажу на официальном сайте и в магазинах бренда. Стоимость пока неизвестна.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nichego-lishnego-nike-vypustil-belosnezhnye-krossovki/
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