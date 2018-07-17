Ничего лишнего: Nike выпустил белоснежные кроссовки

Если тебе, как и нам, Ugly Shoes надоели, советуем вернуться к истокам вечной классики. Пару лет назад все модники мира ходили в белых adidas Stan Smith с портретом легендарного теннисиста на язычке, а сегодня Nike выпустили теннисную модель NikeCourt Air Zoom Zero в белом и черном цветовых решениях. Единственная яркая деталь кроссовок — оранжевый внутренний носок. Выглядят они очень круто и лаконично, а 19 июля уже поступят в продажу на официальном сайте и в магазинах бренда. Стоимость пока неизвестна.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nichego-lishnego-nike-vypustil-belosnezhnye-krossovki/