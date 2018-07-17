Corvette с пробегом 24 километра оценили в восемь раз дешевле нового

На сайте Copart появилось объявление о продаже Chevrolet Corvette Grand Sport 2019 модельно года со стартовой ценой 8600 долларов (около 540 тысяч рублей по текущему курсу). Пробег машины составляет 24 километра. Цена нового спорткара — чуть более 70 тысяч долларов (4,4 миллиона рублей).

[Тест: угадай причину невероятной (но реальной!) аварии] (https://motor.ru/lab/crashquiz.htm)

На фотографиях видно, что машина побывала в ДТП, однако в описании не указано при каких обстоятельствах «Корвет» получил повреждения и почему владелец отказался его ремонтировать. У спорткара нет переднего бампера, капота, левого переднего крыла, разбиты фары.

Под капотом Chevrolet Corvette Grand Sport установлен 6,2-литровый двигатель V8, который выдает 466 лошадиных сил и 631 Нм крутящего момента. Агрегат может работать в паре с семиступенчатой механической коробкой передач или опциональным восьмидиапазонным «автоматом». До аварии, такая машина могла разгоняться до 96 километров в час за 3,6 секунды (в версии с «автоматом» и спорт-пакетом Z07 Performance Package).

В августе прошлого года на Copart выставили Chevrolet Corvette образца 2015 года с пробегом 14,5 километра. Оценочная стоимость машины, от которой осталась только куча пепла и несколько металлических деталей, составила 42 838 долларов (2,7 миллиона рублей по текущему курсу).