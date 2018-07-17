«Уже 78!»: Светлана Светличная не перестает восхищать фанатов

Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» до сих пор остается одной из самых красивых женщин отечественного кинематографа. В свои 78 лет актриса не только следит за своей внешностью и придерживается специальных диет. Как уже писал Teleprogramma.pro, Светлана Светличная готова отказывать себе в еде, ради фигуры.

«Уже 78!» — восклицают преданные почитатели творчества Светланы Светличной. Секс-символ 60-х годов пользовалась повышенным вниманием у представителей противоположного пола и всегда знала себе цену.

Светличной приписывали романы с известными деятелями искусства и культуры, дипломатами и политика, однако сам актриса всегда оставалась верна себе, предпочитая сцену.

Светлана Светличная считалась первой красавицей советского кино (Фото: кадр из фильма)

Как пишут Dni.ru , актриса не следит за потребляемыми калориями. Однако если Светличная не может влезть в любимое платье, она садиться на диету. По словам артистки, ей удалось скинуть два килограмма лишнего веса, которые она набрала за зиму.

Светличная всегда следила за своей фигурой (Фото: Globallookpress.com)

Светличная призналась, что мало ест и не ужинает после шести вечера. Артистка часто покупает в магазине вещи, которые не подходят ей по размену. Она ставит перед собой цель похудеть и выйти в свет в роскошном вечернем туалете. Светличная готова сидеть на диете ради того, чтобы примерить понравившееся ей платье, купленное в бутике.