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Главные новости вторника 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Глава ФРС США Пауэлл выступит перед Сенатом, его риторика может оказать влияние на доллар.
Российский фондовый рынок https://invst.ly/8010f и рубль https://invst.ly/802ww8 отыгрывают вчерашний обвал цен на нефть.
Отказ Трампа от осуждения Кремля за вмешательство в выборы вызвал яростную критику в США. https://invst.ly/800qv
Акции Netflix рухнули из-за не оправдавшего ожидания роста числа подписчиков. https://invst.ly/8016h
Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Газпрома (MCX:GAZP), АФК Система (MCX:AFKS) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS).
Investing.com Россия: последние новости
Золото торгуется в боковике на фоне стабильного доллара Котировки Норникеля упали в связи с дивидендной отсечкой Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк в июле снизился
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