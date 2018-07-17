Главные новости вторника 

Investing.com — Глава ФРС США Пауэлл выступит перед Сенатом, его риторика может оказать влияние на доллар.
Российский фондовый рынок https://invst.ly/8010f и рубль https://invst.ly/802ww8 отыгрывают вчерашний обвал цен на нефть.
Отказ Трампа от осуждения Кремля за вмешательство в выборы вызвал яростную критику в США. https://invst.ly/800qv
Акции Netflix рухнули из-за не оправдавшего ожидания роста числа подписчиков. https://invst.ly/8016h
Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Газпрома (MCX:GAZP), АФК Система (MCX:AFKS) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS).