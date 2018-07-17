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Для решения проблем в строительстве Башкирии Хамитов создал новую госструктуру
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Для решения проблем в строительстве Башкирии Хамитов создал новую госструктуру 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на совещании по вопросам обманутых дольщиков рассказал об ужесточении требований к застройщикам. Как сообщает пресс-служба главы региона, строительная компания теперь перед тем как приступить к строительству должна подтвердить финансовую самостоятельность.
— В республике сегодня, по моей фактически инициативе, создано предприятие — «Региональный оператор по содействию строительству объектов». Оно будет заниматься завершением строительства проблемных объектов и в целом мониторингом ситуации. Кроме того, в законодательство внесены изменения в сфере жилищного строительства с участием граждан. Сейчас деньги, которые идут на долевое строительство, будут, вообще говоря, «окрашены»: будут храниться на специальном счете в банке — эскроу-счете. Эти деньги невозможно будет потратить на другие цели, они будут заморожены до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье. Кроме того, создан фонд в защиту дольщиков: каждый застройщик должен перечислить в этот фонд 1,2 процента от стоимости каждой квартиры, которая приобретается по договору долевого участия, — рассказал Хамитов.
Руководитель Башкирии также подчеркнул, что план-график ввода в эксплуатацию проблемных объектов рассчитан на четыре года. В основном дома будут сдаваться в 2018 и 2019 годах. Вопрос с дольщиками находится на особом контроле президента России.
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