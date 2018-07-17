Число проблемных жилых объектов в Башкирии выросло до 33

УФА , 17 июля. / ТАСС /. Число проблемных жилых объектов в Башкирии за год выросло с 29 до 33, проблема обманутых дольщиков будет закрыта до 2021 года. Об этом сообщил во вторник глава республики Рустэм Хамитов на заседании по обеспечению правопорядка в регионе.

"За прошедший с прошлого совещания год сдано пять домов-долгостроев, восстановлены права 276 семей. При этом число проблемных объектов за год выросло с 29 до 33, в реестр пострадавших включены 2 014 человек. Также в отношении 5 722 граждан нарушены сроки выполнения обязательств по передаче квартир", — сказал он.

По словам главы республики, продолжаются акции протеста и пикеты обманутых дольщиков из Уфы, Уфимского района и Стерлитамака . Последний общереспубликанский митинг прошел 1 июля, собравшиеся пожаловались на мошеннические схемы при покупке жилья и попросили помощи властей. Хамитов добавил, что в его адрес также поступают многочисленные жалобы и обращения от обманутых дольщиков.

"У меня сейчас почти на каждой стройке есть свои корреспонденты, которые оценивают ситуацию фактически в режиме онлайн, еженедельно мне пишут о том, что происходит на этих объектах. Я знаю, что там происходит, — пока ничего хорошего. Сказать, что мы переломили ситуацию, мы не можем", — констатировал он.

План-график ввода в эксплуатацию проблемных объектов в Башкирии рассчитан на четыре года. «В основном дома будут сдаваться в 2018 и 2019 годах, в 2020 году должны завершаться уже „остатки“ этой большой истории. На 2021 год остаются буквально два дома», — добавил Хамитов.