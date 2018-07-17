Свой 10-летний юбилей отпраздновал резидент технопарка «Слава» 

Компания «АКСИТЕХ», которая является резидентом технопарка «Слава» из Черемушек, отпраздновала десятилетний юбилей. Компания уверенно растет и развивается, следуя за современными тенденциями в нашей стране и в мире.
Являясь российским разработчиком и производителем, «АКСИТЕХ» активно участвует в Государственной программе по обеспечению импортонезависимости. По ряду характеристик продукция компании не имеет аналогов. Основными преимуществами устройств, произведенных «АКСИТЕХ», является низкое потребление энергии, функциональные возможности и высокая надежность.
Отдельного внимания заслуживают успехи компании в области разработки программного обеспечения, а именно в разработке уникальной облачной программной платформы «WEB–телеметрия», которая позволяет успешно реализовывать различные проекты в области удаленного мониторинга и управления технологическими объектами, а также интерактивными сервисами.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».