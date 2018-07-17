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В Мытищах отремонтировали около трети подъездов домов от плана на 2018 год
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В Мытищах отремонтировали около трети подъездов домов от плана на 2018 год 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Мытищах управляющие компании отремонтировали уже 153 подъезда по программе губернатора «Мой Подъезд», работы идут с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Это хороший результат, так как он составляет треть от годового плана ремонта подъездов. В этом году в Мытищах будет отремонтировано 457 подъездов. Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются муниципалитетами в ежедневном режиме», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
Всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов, из них 6,7 тысячи подъездов уже отремонтированы. С начала действия программы ремонт получили более 45,2 тысячи подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.
Масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» — это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями.
Участие в программе добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только цвет стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов и перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.
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