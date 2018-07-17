Ещё
Госдума утвердила аудиозапись судебных заседаний в обязательном порядке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума утвердила аудиозапись судебных заседаний в обязательном порядке 

360tv.ru 51 минуту назад
Госдума одобрила законопроекты, которые позволят оптимизировать работу судебных инстанций и исключить вмешательство заинтересованных лиц в рассмотрение уголовных дел. Они вступят в силу 1 сентября 2019 года, сообщила «Парламентская газета».
Госдума приняла законопроекты в третьем чтении 17 июля. Согласно нововведениям, способ формирования состава суда будет осуществляться при помощи автоматизированной системы, а на судебных заседаниях, за исключением закрытых, в обязательном порядке будут использовать аудиозапись.
Изменения также затронут расширение полномочий помощника судьи, который сможет участвовать в подготовке, организации уголовных и административных процессов. В дополнение к этому он будет контролировать ведение протокола и фиксировать явку участников судебного разбирательства.
«Изменения дополняют комплекс мер по реформированию и совершенствованию судебной системы, которые содержатся в пакете из трех десятков законопроектов, находящихся на рассмотрении Государственной Думы», — заявил глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Правительственная инициатива позволит привести структурные подразделения военной подготовки к единообразию в рамках учебных центров.
360tv.ru: последние новости
Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии находящейся в Солсбери сестры Стали известны первые подробности о новом iPhone 9 Долги и банкротство привели к страшному убийству целой семьи в Индии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II318
Погиб Тагир Вагапов4
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде212
Тест: Выжили бы вы в царской России?61
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение