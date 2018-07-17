Госдума утвердила аудиозапись судебных заседаний в обязательном порядке

Госдума одобрила законопроекты, которые позволят оптимизировать работу судебных инстанций и исключить вмешательство заинтересованных лиц в рассмотрение уголовных дел. Они вступят в силу 1 сентября 2019 года, сообщила « Парламентская газета ».

Госдума приняла законопроекты в третьем чтении 17 июля. Согласно нововведениям, способ формирования состава суда будет осуществляться при помощи автоматизированной системы, а на судебных заседаниях, за исключением закрытых, в обязательном порядке будут использовать аудиозапись.

Изменения также затронут расширение полномочий помощника судьи, который сможет участвовать в подготовке, организации уголовных и административных процессов. В дополнение к этому он будет контролировать ведение протокола и фиксировать явку участников судебного разбирательства.

«Изменения дополняют комплекс мер по реформированию и совершенствованию судебной системы, которые содержатся в пакете из трех десятков законопроектов, находящихся на рассмотрении Государственной Думы», — заявил глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры. Правительственная инициатива позволит привести структурные подразделения военной подготовки к единообразию в рамках учебных центров.