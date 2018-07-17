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Главк Кубани выясняет, почему их полицейские спали на полу в вагоне поезда. Видео
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Главк Кубани выясняет, почему их полицейские спали на полу в вагоне поезда. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В соцсетях пользователей и ряде СМИ Краснодарского края появились кадры со спящими на полу вагона поезда полицейскими. Отмечается, что в таких условиях возвращались домой, в Сочи, правоохранители, которые обеспечивали порядок во время чемпионата мира по футболу.
Существуют неподтвержденные пока версии, по какой именно причине полицейским не хватило мест в купе поезда. О том, что сейчас эти фото и видеокадры пытаются выдать за фейк, сообщает, в частности, кубанское издание Bloknot-Krasnodar. Оно же со слов своего источника разъясняет, по какой именно причине при наличии пустых полок в купе люди спали на полу в вагоне.
Между тем, на своем сайте главк МВД по Краснодарскому краю сообщает, что проводится проверка по размещенным в соцсетях кадрам и «устанавливаются сотрудники, распространившие ложные фотографии».
В сообщении полицейского главка отмечается, что «информация, размещенная в социальных сетях, о недостаточном количестве мест в вагонах для сотрудников полиции, убывающих из города Сочи, не соответствует действительности».
В ГУ МВД по Краснодарскому краю поясняют, что «вывод сводного отряда осуществляется в соответствии с графиком автобусами и железнодорожным транспортом», а «количество мест в воинском эшелоне соответствует количеству убывающего личного состава».
"Более того, в вагонах предусмотрен резерв на 40 посадочных мест", — говорится в сообщении полицейского главка. Там также добавляют, что в военном эшелоне сотрудники полиции размещались из расчета 6 человек в одном купе, а в вагонах было предусмотрено сидячее размещение.
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