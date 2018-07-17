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Харт и Зинченко отправились с «Манчестер Сити» на сбор в США
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Харт и Зинченко отправились с «Манчестер Сити» на сбор в США 

Soccer News 51 минуту назад
Фото: Soccer News
«Манчестер Сити» отправился на предсезонный сбор в США, сообщает официальный сайт клуба.
С командой не полетели футболисты, чьи сборные дошли до решающих стадий плей-офф Чемпионата Мира-2018. Им предоставлен дополнительный отпуск.
Стоит отметить, что в США отправились голкипер Джо Харт и защитник Александр Зинченко, которые могут покинуть клуб.
Полностью список игроков выглядит так: Клаудио Браво, Джо Харт, Эмерик Лапорт, Лерой Сане, Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Тосин Адарабийо, Рияд Махрез, Патрик Робертс, Джейсон Денайер, Дэниел Гримшоу, Александр Зинченко, Дуглас Луис, Джек Харрисон, Лукас Нмеча, Фил Фоден, Аро Мурич, Эрик Гарсия, Набил Туаизи, Брахим Диас, Икер Поцо, Том Деле-Баширу, Бенджамин Гарре, Люк Болтон, Кэмерон Хампфрис, Рабби Матондо, Тайрек Уилсон, Натаниэл Огбета.
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