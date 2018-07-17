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Для Джоша Бролина семья на первом месте
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Для Джоша Бролина семья на первом месте 

Клео.Ру 49 минут назад
Фото: Клео.Ру
Джош Бролин (Josh Brolin) демонстрирует поведение заботливого семьянина. Актер в воскресенье опубликовал фотографию дочери Эден и отца Джеймса. Они все сидели перед домом на пляжных креслах. «Три поколения», — подписал снимок Джош.
Также в понедельник актер, снимавшийся в фильме «Дэдпул 2», выложил старое видео, где он играет с дочерью, совсем маленькой на тот момент. «Мало денег. Небольшая карьера, маленькая дочь. Но полно воображения. И крутой старший брат на заднем фоне», — написал он, отмечая на видео своих двоих детей, стоит отметить, что его сыну Тревору сейчас уже 30 лет.
Публикация от Josh Brolin (@joshbrolin)
15 Июл 2018 в 8:19 PDT  Вскоре семью ждет пополнение. Джош и его жена Кэтрин Бойд объявили, что в конце июня они ожидают появления на свет девочки. Актер, которому исполнилось 50 лет, сказал изданиям PEOPLE и Entertainment Weekly, что никто так не ждет этого события, как его приемная мать Барбра Стрейзанд.
«Моя жена подарила ей браслет, на котором написано «бабушка», и она начала плакать, — рассказал Джош. — Она из тех, это немного раздражает, но по-хорошему, кто пишет каждый день сообщения примерно такого содержания: «я тут подумала об этом имени, как оно тебе» или «когда я смогу приехать и почувствовать, как пинается моя внучка»».
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