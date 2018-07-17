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Военные комиссариаты ЮВО завершили весеннюю призывную кампанию
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Военные комиссариаты ЮВО завершили весеннюю призывную кампанию 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На военную службу поступили более 22 тыс. граждан, 19 тыс. из которых направлены в Вооруженные Силы России.
Военные комиссариаты субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцированы войска Южного военного округа (ЮВО), завершили весеннюю призывную кампанию. На военную службу поступили более 22 тыс. граждан, 19 тыс. из которых направлены в Вооруженные Силы России.
Военкомат Краснодарского края направил в войска самое большое количество новобранцев — 6 тысяч человек.
Военные комиссариаты Севастополя и Республики Крым призвали более 2,5 тыс. граждан от 18 до 27 лет. Новобранцев распределили в соединения и воинские части всех военных округов и Северного флота.
За последние пять лет в ЮВО в четыре раза снизилось число граждан, уклоняющихся от призыва.
К местам прохождения военной службы молодое пополнение доставили самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
Военные комиссариаты Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, республик Крым и Дагестан провели наиболее организованную призывную кампанию.
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