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На Украине завели дело после проникновения блогеров на завод
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На Украине завели дело после проникновения блогеров на завод 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 17 июл — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту проникновения и видеосъемки на территории одного из предприятий в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в сети появилось видео, на котором показывается заброшенная украинская военная база, на которой стоят полностью боеготовые танки. Ролик опубликован на YouTube-канале Dima Total. В Минобороны Украины заявили, что видеоролик снят на одном из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей ВСУ.
По данным Национальной полиции, досудебное расследование проводится по статье «незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан».
"Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к ней. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет", — говорится в сообщении.
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