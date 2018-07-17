Россиянин попытался незаконно ввезти польские яблоки через Белоруссию

МИНСК , 17 июл — РИА Новости . Гражданин России планировал незаконно ввезти в РФ через Белоруссию более 40 тонн польских яблок, его попытку пресекли белорусские таможенники, сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

"Отделом по борьбе с контрабандой Могилевской таможни (Могилевская область Белоруссии граничит с РФ — ред.) пресечена попытка незаконного перемещения российскими субъектами хозяйствования крупной партии яблок", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации ГТК, продукция перевозилась в автомобилях SCANIA и DAF. «В грузовых отсеках транспортных средств находилось более 40 тонн польских яблок. Товаросопроводительные документы, предоставленные водителями, оказались недействительными. Общая стоимость яблок составила более 60 тысяч белорусских рублей (около 30 тысяч долларов — ред.)», — сообщила пресс-служба.

Таможенники также установили, что гражданин России, сопровождавший товар, находится в межгосударственном розыске как скрывшийся от дознания органов внутренних дел на территории РФ. Он доставлен в отдел милиции для дальнейших разбирательств.

Нарушителю грозит штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.