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Россиянин попытался незаконно ввезти польские яблоки через Белоруссию
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Россиянин попытался незаконно ввезти польские яблоки через Белоруссию 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 17 июл — РИА Новости. Гражданин России планировал незаконно ввезти в РФ через Белоруссию более 40 тонн польских яблок, его попытку пресекли белорусские таможенники, сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.
"Отделом по борьбе с контрабандой Могилевской таможни (Могилевская область Белоруссии граничит с РФ — ред.) пресечена попытка незаконного перемещения российскими субъектами хозяйствования крупной партии яблок", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации ГТК, продукция перевозилась в автомобилях SCANIA и DAF. «В грузовых отсеках транспортных средств находилось более 40 тонн польских яблок. Товаросопроводительные документы, предоставленные водителями, оказались недействительными. Общая стоимость яблок составила более 60 тысяч белорусских рублей (около 30 тысяч долларов — ред.)», — сообщила пресс-служба.
Таможенники также установили, что гражданин России, сопровождавший товар, находится в межгосударственном розыске как скрывшийся от дознания органов внутренних дел на территории РФ. Он доставлен в отдел милиции для дальнейших разбирательств.
Нарушителю грозит штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.
РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии.
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