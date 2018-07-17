Отпуск отчаянного патриота

Сравнивать мы решили условия отдыха условного отпускника, который решил на неделю отправиться куда-то. Новосибирск предлагает массу вариантов ночлега, но раз уж мы собрались на отдых, то давайте не мелочиться. Дорогие санатории мы отмели сразу — кроме проживания там лечат, и именно этим оправдывается высокая цена. Поскольку большинство ездят в отпуск преимущественно отдыхать, а не лечиться, то за основу обозреватель НГС взял отель «Борвиха». Он недалеко от города, гостиница стоит на берегу (там, где речка Бердь впадает в Обское море) и предлагает довольно широкий набор услуг.

Для сравнения мы взяли неделю с 23 по 29 июля и посмотрели, во сколько обойдутся эти шесть ночей в Новосибирске и других городах мира. Данные были зафиксированы 11 июля. Цену перелёта мы не учитывали.

На сайте отеля задаём период 23–29 июля и получаем минимальную цену за номер для двоих — 36 200 рублей (или 485 евро). Что может предложить мировая гостиничная индустрия за эти деньги?

Начнём с российской культурной столицы — Санкт-Петербурга . Имея такой бюджет, здесь можно развернуться — масса предложений, которые нам показывает сервис Booking.com, будет дешевле. Но раз уж мы запаслись виртуальными деньгами, то можно ни в чём себе не отказывать.

Трёхзвёздочный отель «Бронза» на Адмиралтейской набережной обойдётся (на выбранные даты) в 36 250 рублей. Недёшево, но в двух шагах Зимний дворец, Адмиралтейство, набережная Невы вообще под окнами (правда, выходят ли окна отеля на Неву, утверждать не можем).

По ценам Питер не сильно отличается от Новосибирска. Здесь можно найти и недорогие закусочные, и совсем бюджетные столовые. Ну и, разумеется, масса великолепных ресторанов (если, конечно, у вас останутся на них деньги).

Отправимся на юг — в город-курорт Сочи . Когда-то давно в сезон здесь было трудно найти место даже в частном секторе. Но сегодня эти времена в прошлом.

В выдаче на заданные даты масса отелей и апартаментов. Причём большая часть вариантов дешевле заданной планки. Вот, например, «Маринс Парк Отель» — родной брат новосибирского «Маринса» (который горожане по привычке зовут гостиницей «Новосибирск»).

Самый доступный номер категории «комфорт двухместный» здесь обойдётся в 32 400 рублей (на неделю). Сам номер, конечно, простоват, но зато место — лучше не придумаешь: рядом с морским портом, в двух шагах от моря.

Что касается цен, то здесь, в Сочи, всё будет зависеть от вашей сообразительности и сноровки. С одной стороны, местные жители будут по привычке брать с вас по максимуму (сезон же такой короткий), с другой — даже здесь уже начали постепенно понимать, что Сочи — не единственное место, куда может поехать житель России летом. Так что можно уложиться в обычный новосибирский бюджет.

Отправимся за рубеж, в любимый нашими туристами Таиланд Паттайя , конечно, место не идеальное (мелкое грязное море, толпы туристов), но и там можно найти себе развлечения по вкусу. Зато цены отелей радуют.

Имея в кармане 36 тысяч рублей, вы можете сразу задать поиск только по пятизвёздочным отелям, и в большей части из них этих денег хватит на неделю с лихвой, останется даже на несколько походов в ресторан.

Вот, например, Citrus Grande Hotel Pattaya — номер «делюкс» с балконом, 32 143 рубля. Сам отель в двух шагах от моря и причала, с которого можно уплыть на острова. Здесь же и Волкин-стрит, и все торговые центры, и пляж. Ну и пять звёзд — это пять звёзд.

Но фотографиями из Паттайи, конечно, друзей особенно не поразишь. А что если рвануть куда-нибудь в место пороскошней? А что может быть роскошней французского Лазурного берега? Здесь, конечно, особо не разбежишься. Но даже за эту сумму можно найти в Ницце гостиницу рядом с морем.

Правда, это будет отель с одной звездой (да, такие бывают, хотя это смотрится примерно как младший лейтенант). Сеть дешёвых гостиниц носит издевательское название Premiere Classe («Первый класс»). Номер с завтраком на неделю здесь обойдётся в 32 518 рублей. Но, конечно, одна звезда — это вам не пять. Комнаты тесные, завтраки скудные, через дорогу — аэропорт, где постоянно взлетают и садятся самолёты. Зато море видно из окон. Правда, между вами и ним взлётно-посадочная полоса.

Жизнь во Франции дорогая, так что если вы не будете готовить самостоятельно, то уложиться менее чем в 50 евро (3700 рублей) в день на человека будет непросто. И это без транспорта, развлечений и прочего баловства. Впрочем, если снять квартиру и готовить самому, то эту сумму можно сократить как минимум в три раза. Это, конечно, сомнительная роскошь, но вы просто никому об этом не говорите, да и всё.

С пляжным отдыхом закончили. Отправимся по городам с богатой культурной жизнью. И коли мы уже во Франции, то тут не обойтись без Парижа. Лувр, музей Орсе, «Мулен руж». Париж город, конечно, дорогой, но по цене «Борвихи» и здесь можно снять приличный номер в сетевом отеле.

Таком, например, как Ibis Styles (район La Villette). Стандартный номер без завтрака на неделю обойдётся в 33 394 рубля. Из ближайших достопримечательностей — замок и парк Ля Виллет, ну а метро вас увезёт за 10–20 минут куда угодно.

Что касается еды, то бюджет Ниццы можно увеличить на 10–15%. А можно и не увеличивать. У «Макдоналдса» цены везде одинаковые.

Если французская столица для вас слишком дорога (но в Европу хочется), почему бы не попробовать столицу чешскую. Конечно, Прага сегодня уже изрядно испорчена туристами — здесь всё дорого, на улицах толпы. Но город стоит поездки. И обойдётся она дешевле, чем во Францию.

За 36 тысяч в Праге можно найти куда больше вариантов, чем в Париже. Вот, например, очень прилично выглядящая гостиница Prague City Stay Jagellonská в районе Винограды. За 33 800 рублей можно снять номер-студию 30 кв. м (у некоторых квартиры в Новосибирске меньше). Современный интерьер, место относительно тихое, из достопримечательностей совсем рядом Церковь Пресвятого Сердца Господня. До исторического центра совсем недалеко.

Ещё лет пять назад Прага была более дешёвым городом, чем даже Новосибирск. Но курс рубля упал, а цены в чешской столице, наоборот, растут. Так что в день на еду в общепите вам придётся потратить не меньше 2000 рублей.

Чтобы почувствовать себя белым человеком, можно отправиться в Пекин. Очень интересное место для любителей городского туризма — неделя здесь пролетит незаметно.

И коли уж у нас приличный бюджет, можно поселиться в пяти звёздах. Например, в отеле Prime Hotel Wangfujing.

Место — лучше не придумаешь: на главной торговой улице Ванфудзин, в 10 минутах ходьбы от Запретного города. Ну и сами номера выглядят внушительно. Всего 34 750 рублей, и этот номер ваш на целую неделю.

Несмотря на рост доходов китайцев, Китай всё еще остаётся сравнительно недорогой страной. 1000 рублей в день вам вполне хватит на то, чтобы есть в кафе. А если вы готовы отдаться в руки местному (местами довольно интересному) фастфуду, то эта сумма сократится как минимум вдвое.

В общем, как вы видите, Новосибирск почти ничем не уступает мировым центрам туризма. По крайней мере в плане цен гости могут вообще не заметить разницы. Сами новосибирцы, кстати, тоже.

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