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C кондиционером и низким полом. В Перми появится трамвай нового поколения
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C кондиционером и низким полом. В Перми появится трамвай нового поколения 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сначала вагон протестируют, чтобы понять, как он впишется в инфраструктуру пермского электротранспорта
В сентябре в Перми на линию выйдет низкопольный трамвай модели 71-911 М. Об этом и о дальнейшем сотрудничестве администрация Перми и «ПК Транспортные системы» сегодня, 17 июля, заключили соглашение.
— Сначала мы протестируем, оценим, как новый вагон впишется в существующую инфраструктуру пермского электротранспорта. Мы уже приступили к разработке плана обновления трамвайных путей и опор контактной сети, — пояснил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Все посадочные площадки вагона, который поступит в Пермь на эксплуатацию, оборудованы низким полом для удобства маломобильных групп населения. Трамвай этой модели оснащен системой кондиционирования. В салоне предусмотрено яркое светодиодные освещение. Общая вместимость трамвая — до 180 пассажиров. Также вагон обладает запасом автономного хода.
В этом году власти города проведут конкурс на закупку новых трамваев. В это же время компания «ПК Транспортные системы» начнет разрабатывать технологию автономного трамвайного движения без использования контактной сети. Технологию применят при запуске трамваев по маршруту «станция Пермь-II — станция Мотовилиха».
На пультах управления трамвая — удобный интерфейс
Проект реализуют до 2023 года. За это время в городе проведут новые конкурсы по обслуживанию маршрутов, внедрят безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе пересадочные, на всех видах транспорта. Власти города планируют также обновить трамвайный парк, отремонтировать линий и обустроить остановки. В финале этого большого проекта запланирован пересмотр действующей маршрутной сети, который планируют вынести на публичное обсуждение. Пермяки смогут направлять предложения в департамент дорог и транспорта, позвонив по телефону 250-25-50.
В Перми уже началось внедрение в трамваях и троллейбусах оплаты проезда по банковским картам и электронным устройствам. Прочитать о этом можно в материале 59.ru.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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