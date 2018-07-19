Несколько мостов на трасе М-4 реконструируют на Дону

Несколько мостов намерены реконструировать на трасе М-4 «Дон» в Ростовской области

Согласно информации из официальных источников, о необходимости реконструкции ряда мостов и путепроводов на М-4 заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе встречи с председателем правления госкомпании «Автодор» Сергеем Кельбахом

По словам главы региона, десятая часть из почти 100 таких сооружений на федеральной трассе, проходящей через Ростовскую область, находится в критическом состоянии.

«В течение ряда последних лет произошло несколько чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением балок пролетных строений мостов и путепроводов: через Аюту, в районе Шахт, станицы Грушевской, и ситуация не улучшается», — отметил Василий Голубев.

Сергей Кельбах сообщил о планах госкомпании в ближайшее время начать реконструкцию дорожных инженерных сооружений на территории региона.

Для координации работ создадут постоянно действующую рабочую группу, в которую войдут представители регионального правительства, донских муниципалитетов и «Автодора».