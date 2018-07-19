Голубев: каждый десятый мост на трассе М-4 «Дон» в критическом состоянии

Вскоре на Дону начнут ремонтировать мосты, «разбитые» фурами

Сегодня, 19 июля, губернатор Ростовской области и глава «Автодора» Сергей Кельбах . провели рабочую встречу, во время которой обсудили состояние трасс. По словам Василия Голубева, фуры разрушают дороги, но еще больше от большегрузов страдают мосты. Поэтому на нескольких из них начнется реконструкция.

Губернатор обратил внимание на то, что в критическом состоянии находится десятая часть мостов на федеральной трассе М-4 «Дон», проходящей через Ростовскую область.

— Этим летом мы уже зафиксировали на Аксайском мосту трафик, превышающий 105 тысяч автомобилей в сутки. Из них значительная доля — грузовики. И, к сожалению, заметная часть из них, чуть ли не треть, перегружены, — прокомментировал глава региона. —Такие интенсивные нагрузки негативно отражаются на состоянии дорог и, особенно, мостов.