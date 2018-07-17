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Первый матч в новом сезоне «Факел» сыграл неудачно
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Первый матч в новом сезоне «Факел» сыграл неудачно 

Вести Воронеж 55 минут назад
Фото: Вести Воронеж
На выезде в Томске воронежцы уступили со счётом 2-0.
«Факел» не смог набрать в первой игре нового сезона в ФНЛ. В выездном матче против «Томи» наши футболисты показали неплохой футбол, отчаянно боролись, но проиграли со счётом 2-0. Оба мяча забил однозначно лучший игрок хозяев Кухарчук. Первый гол Илья забил уже на 13 минуте, а итоговый счёт был установлен на 88 минуте, когда «Факел» поджал томичей, но пропустил контратаку. В составе воронежцев лучше всех выглядел ветеран отечественного футбола Игорь Лебеденко, неплохо ему помогал Артём Молодцов, но кроме удара в перекладину наша команда не смогла по-настоящему остро атаковать весь матч. «Томь» однозначно заслуживала победы больше. Но перспективы «Факела» беспросветными назвать нельзя.
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