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В Митине стартовал конкурс на лучший фотоснимок района
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В Митине стартовал конкурс на лучший фотоснимок района 

Управа района Митино 53 минуты назад
Фото: Управа района Митино
Фотоконкурс «#ЯЛюблюМитино» стартовал в Митине. Заявки на участие с указанием ФИО, возраста и контактов, а также сами работы с комментариями к снимкам в свободной форме принимаются до 26 августа включительно по адресу: Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 или на электронную почту: Fotokonkursfortuna@gmail.com.
Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители вне зависимости от возраста. Каждый участник может представить до трех фоторабот. На фотографии обязательно должен быть запечатлен участник конкурса с распечатанным на бумаге формата А4 хэштегом «#ЯЛюблюМитино». При этом снимок должен быть сделан исключительно в районе Митино.
Как пояснил заместитель директора СДЦ «Фортуна» Вячеслав Статьев, натурой для съемок могут стать общественные территории, дворы, парки и бульвары Митина, которые значительно изменились за последние годы, а также места, которые, по мнению участника конкурса, являются наиболее интересными и красивыми.
Награждение победителей состоится 2 сентября в ландшафтном парке «Митино». Лучшие снимки будут представлены на специальной выставке. Тройку победителей наградят ценными призами. Участники, занявшие с 4 по 8 места, получат памятные подарки.
Организаторы фотоконкурса: спортивно-досуговый центр «Фортуна» и управа района Митино. (ср)
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