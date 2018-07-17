В Митине стартовал конкурс на лучший фотоснимок района

Фотоконкурс «#ЯЛюблюМитино» стартовал в Митине. Заявки на участие с указанием ФИО, возраста и контактов, а также сами работы с комментариями к снимкам в свободной форме принимаются до 26 августа включительно по адресу: Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 3 или на электронную почту: Fotokonkursfortuna@gmail.com.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители вне зависимости от возраста. Каждый участник может представить до трех фоторабот. На фотографии обязательно должен быть запечатлен участник конкурса с распечатанным на бумаге формата А4 хэштегом «#ЯЛюблюМитино». При этом снимок должен быть сделан исключительно в районе Митино.

Как пояснил заместитель директора СДЦ «Фортуна» Вячеслав Статьев, натурой для съемок могут стать общественные территории, дворы, парки и бульвары Митина, которые значительно изменились за последние годы, а также места, которые, по мнению участника конкурса, являются наиболее интересными и красивыми.

Награждение победителей состоится 2 сентября в ландшафтном парке «Митино». Лучшие снимки будут представлены на специальной выставке. Тройку победителей наградят ценными призами. Участники, занявшие с 4 по 8 места, получат памятные подарки.

Организаторы фотоконкурса: спортивно-досуговый центр «Фортуна» и управа района Митино. (ср)