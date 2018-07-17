Благодаря экспертизе столица сэкономила более 66 миллиардов рублей

Комитет города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов сообщил о выдаче свыше трех тысяч заключений по экспертизе проектно-сметной документации за первое полугодие 2018-го.

В интервью «ВМ» председатель ведомства Валерий Леонов рассказал, какую ответственность несут эксперты при выдаче заключений и чей опыт интересен в этой работе российскому мегаполису.

— Валерий Владимирович, какие итоги можно подвести за прошедшие полгода? Какое количество положительных заключений выдало ваше ведомство за шесть месяцев?

— Положительных заключений по объектам, финансируемым из горбюджета, — более двух с половиной тысяч. Большую часть составляют документы на городские объекты. Также Мосгосэкспертиза рассмотрела и инвесторские проекты: эксперты выдали 1100 положительных заключений на объекты, которые построят частные структуры.

— Но есть еще и отрицательные заключения.

— Да, такие есть, но в общем объеме их не так много — 540 из трех с лишним тысяч. И здесь нужно понимать, что каждый проект проходит разные этапы тщательного, я бы даже сказал, скрупулезного изучения. Ведь экспертами становятся после многолетней работы в проектировании и строительстве. Наша команда — это профессионалы с профильным высшим образованием (и зачастую не одним), обладающие серьезным опытом проектной работы, постоянно повышающие свою квалификацию, безукоризненно проходящие каждую переаттестацию. Помимо профессиональных качеств, мы знаем, что крайне важны и такие общечеловеческие качества, как принципиальность и ответственность, чувство персональной роли в согласовании проекта и его дальнейшей судьбе. Без этого качественно и на совесть выполнять работу такой сложности невозможно. В любом случае, за сухими цифрами — сотнями и тысячами документов — прячется кропотливый труд специалистов высокого класса.

— За любым объектом и выданным заключением стоят не только сами проекты, но и деньги, которые вкладывают в их реализацию. Если сложить все городские объекты, по которым выданы положительные заключения, какая сумма в итоге получится?

— Почти 263 миллиарда рублей. При этом, по результатам совершенствования проектной документации по замечаниям и рекомендациям Мосгосэкспертизы, общая сметная стоимость уменьшена на 66,4 миллиарда рублей. Это тот самый ощутимый результат, которого добиваются наши эксперты при рассмотрении поступающих проектов. А еще это очень большая экономия для столичной казны. Сэкономленные средства перераспределяют на реализацию других проектов.

— Из каких этапов состоит сама экспертиза?

— Мы проводим экспертизу всех строительных проектов, которые планируется реализовать в Москве за счет бюджетных средств. Мы проверяем проекты жилых домов, школ, больниц, торговых центров, спортивных стадионов, электроподстанций, мостов и дорог и многое другое. Мы проводим экспертизу проектной документации и инженерных изысканий — а это в первую очередь проверка и подтверждение соответствия проектных решений требованиям техрегламентов по безопасности и надежности строительства. Этот этап обязателен для всех реализуемых на средства города проектов. Положительное заключение Мосгосэкспертизы — подтверждение качества будущего объекта на этапе проектирования. А уже на этапе работы со сметами наши эксперты проверяют, соответствуют ли указанные в них материалы и их объемы, а также виды оборудования и виды работ технической части проекта. Мы следим и за тем, чтобы сметные решения не были избыточны, и за тем, чтобы уменьшение стоимости проекта не повлияло на его качество. Кроме того, если объект финансируется из бюджета, наши эксперты проверяют, возможно ли для снижения стоимости иностранное оборудование заменить российскими аналогами. Ведь в ходе экспертизы могут быть предложены строительные материалы-аналоги, включая импортозамещающие, равные по качеству, но с более низкой стоимостью.

— Московским экспертам есть на кого равняться?

— Твердо убежден, что необходимо ужесточить ответственность экспертов. Дело в том, что с 2012 года экспертизу инвестиционных проектов могут проводить не только государственные экспертные организации, но и негосударственные, чей уровень ответственности регламентирован — мягко говоря — несколько проще. При этом экспертиза — один из основных этапов согласования реализуемых проектов, на котором подтверждается безопасность и надежность принятых проектных решений. Это в прямом смысле слова безопасность человеческой жизни. И надо четко осознавать последствия поспешного, невнимательного или недобросовестного согласования. Поэтому хотелось бы надеяться, что в обозримом будущем все же будут выдвинуты законодательные инициативы, ужесточающие ответственность экспертов. В Германии , например, претенденты при включении в реестр государственных экспертов дают присягу. Как врачи, эксперты так же ответственны за человеческие жизни и судьбы. И мы здесь выступаем за строгий контроль, отчетность и честность.

ЦИФРА

136 миллиардов бюджетных рублей удалось сэкономить в столице благодаря снижению стоимости строительства по итогам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведенных в 2017 году.

СПРАВКА

2018 году Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов празднует 15-летие с момента своего основания и 30-летие своей основной подведомственной организации — Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза». Также недавно свое 20-летие праздновало ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский аналитический центр». Он занимается актуализацией и сопровождением территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы.