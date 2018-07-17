Ефим Шифрин поделился трогательными воспоминаниями о своих родителях

Подписчики ощутили всю боль артиста от потери родных.

Знаменитый артист Ефим Шифрин решил показать архивное фото. На снимке запечатлены его родители. Раисы и Залмана Шифриных уже давно нет в живых. Однако боль от их потери навсегда впечаталась в сердце артиста.

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik)

16 Июл 2018 в 9:56 PDT «Никакой не лук! Мои слезы — корица! И сразу — дом, и сразу — мама! Я знаю этот способ вернуться домой, я им пользуюсь — вместе с утренним кофе. Но он — не для всех, он — для сильных. Вот сегодня, например, аж перехватило дыхание. И стало так горько — от того, что запах рисует неполную картинку: в ней недостает плоти, тепла. Но ведь довольно и счастья зацепиться за неё, вновь посмотреть на маму — в переднике, среди залитой желтым светом кухни. А что там лук… Пустые слезы… Не говорю даже о запахе…», — написал Ефим Шифрин.

Выпускной. 1972г.

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik)

26 Май 2018 в 8:43 PDT «Такие фотографии самые теплые.. И от них так щемит сердце…», «Больно от слов Ваших, Нахим. Близко слишком. Эта утрата невосполнима, а память поддерживает, но мучает бесконечно…», «Обнимаю вас и глажу по спине. Всё хорошо. Так и должно увы быть. Жизнь всегда заканчивается зимой🙏🏼🌺», «Так светлы, так ощутимы, так полны они любви…что сердце начинает стучать с перебоями и слезы на глазах..», «Спасибо, Ефим.. мне смелости не хватает для таких зарисовок. Спасибо, что делитесь любовью и теплом», — откликнулись на душевный порыв артиста подписчики в Instagram.

Артист достаточно часто делится архивными фотографиями в соцсетях. И подробно рассказывает о том, кто запечатлен на снимках.

Папина семья (10 фотографий) Папина семья Папин отец умер в эвакуации, в Андижане . Мама умерла в Орше в 1963 году. У папы было четверо братьев. Все преподавали физику и математику. Двое из них погибли на войне. Отец провёл в колымскских лагерях 10 лет. Его сестра-близнец провела 20 лет в Карлаге. Её дочь, моя двоюродная сестра Вера, познакомилась с матерью в 23 года.

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik)

1 Май 2018 в 11:46 PDT Отметим, что у самого артиста нет детей. Зато Ефим Шифрин часто приезжает к своему брату Самуэлю в Израиль . И там артист весело проводит время с племянниками.

С днём рождения, Израиль!

Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik)

14 Май 2018 в 4:22 PDT Фото: Instagram @koteljnik