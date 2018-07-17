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В Нижегородской области зарегистрирован самый низкий в ПФО уровень безработицы
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В Нижегородской области зарегистрирован самый низкий в ПФО уровень безработицы 

Нижегородская правда 54 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииВ Нижегородской области зарегистрирован самый низкий в ПФО уровень безработицыНижегородская область заняла 1 место в ПФО и 3 место в РФ по минимальному уровню официально зарегистрированной безработицы. Об этом сообщает управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% в январе-мае 2018 года, что на 0,1% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается, что уровень безработицы в Нижегородской области в 2 раза ниже, чем в среднем по России и ПФО.
В качестве безработных в регионе зарегистрированы 6,5 тысячи человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составляет 37,2 тысячи вакансий.
С начала 2018 года в областную службу занятости за содействием в подборе работников обратились 13 тысяч работодателей. С помощью службы занятости населения с начала года были трудоустроены 35,4 тысячи человек.
Как отметили в региональной службе занятости, на рынке труда Нижегородской области сохраняется спрос на инженеров и высококвалифицированных рабочих.
Работодатели также заявляют потребность в специалистах сфер транспорта и связи, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства.
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