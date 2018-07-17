В парк-отеле под Черняховском погиб 26-летний отдыхающий

26-летний житель Черняховска погиб в загородном отеле в Калининградской области . Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

В понедельник, 16 июля, около 10:00 погибшего нашли работники парк-отеля, расположенного в пос. Тимофеевка на берегу реки Анграпы. По сообщению одной из сотрудниц, тело находилось в реке под пирсом.

"На место происшествия выезжал следователь Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калининградской области. Накануне мужчина отдыхал в парк-отеле вместе с друзьями. Молодые люди парились бане. Мужчина пошёл искупаться в реке и не вернулся. Видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено", — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.