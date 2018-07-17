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Стойку с дорожными знаками привели в порядок в Верхнем Золоторожском переулке
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Стойку с дорожными знаками привели в порядок в Верхнем Золоторожском переулке 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Коммунальные службы восстановили поврежденную стойку с дорожными знаками в Верхнем Золоторожском переулке. Работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город».
После выполнения работ активист получил ответ от руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24», — говорится в ответе.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя несложную процедуру регистрации. (мю)
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