Стойку с дорожными знаками привели в порядок в Верхнем Золоторожском переулке 

Коммунальные службы восстановили поврежденную стойку с дорожными знаками в Верхнем Золоторожском переулке. Работы прошли по обращению местного жителя на портал «Наш город».
После выполнения работ активист получил ответ от руководителя Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
«Восстановлена в нормативное положение и закреплена стойка с дорожными знаками 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24», — говорится в ответе.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы, пройдя несложную процедуру регистрации. (мю)