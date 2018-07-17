Вторая экскурсия в рамках уникального проекта прошла в Лефортове

В рамках проекта «Экскурсии в кино» жителям Лефортова рассказали об истории района. Организаторами мероприятия, которое стало уже вторым по счету, выступили представители образовательного проекта « Москва глазами инженера» и сети кинотеатров «Москино».

«Участники экскурсии получили возможность увидеть архитектуру столицы, редкую кинохронику о строительстве и московском быте», — говорится на сайте сети кинотеатров.

Напомним, что подобные экскурсии будут проходить в Лефортове до сентября текущего года. К участию приглашаются все желающие. (мю)