«Активные граждане» из Митина определили программу Дня открытых дверей в районном ТЦСО

В начале октября столичные центры социального обслуживания, в том числе района Митино, проведут дни открытых дверей. Жители района помогли определить, что именно войдет в программу мероприятия. Соответствующее голосование, с помощью которого можно было выразить свое мнение, завершилось на сайте «Активный гражданин».

Среди вариантов, вынесенных на голосование, наиболее популярным стала организация в День открытых дверей информационной зоны с консультантом. На втором месте — проведение экскурсии по учреждению. Тройку замыкают мастер-классы от экспертов пилотного проекта «Московское долголетие».

Отметим, что почти 900 участников голосования предоставили свои варианты проведения Дня открытых дверей. Среди них — презентации о работе центра, круглые столы с участниками проекта «Московское долголетие», организация записи в кружки и секции.

Всего в опросе приняли участие 207 578 человек. (ср)