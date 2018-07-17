Продолжение сериала «Агент национальной безопасности» снимают в Петербурге 

В Петербурге спустя 14 лет возобновили съемки культового сериала «Агент национальной безопасности», сообщает пресс-служба компании Proline Film. Работа над шестым сезоном под названием «Возвращение агента» стартовала 16 июля.
Режиссером стал Дмитрий Светозаров, который снимал первые три сезона сериала. В главных ролях задействованы известные актеры — Михаил Пореченков, Александр Устюгов, Анна Геллер и другие.
Напомним, впервые детективный телефильм «Агент национальной безопасности» вышел на экраны в 1998 году. Он рассказывал о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева. В 2004 году зрители увидели последний, пятый сезон.