Уведомление о земельном участке для налогового вычета принимают в центре госуслуг на Маршала Василевского

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь принимают во всех центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в районе Щукино.

Екатерина Репина. — Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг с 8 утра до 8 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

«Мои документы» в Щукине расположены по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15. (ео)