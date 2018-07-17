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Уведомление о земельном участке для налогового вычета принимают в центре госуслуг на Маршала Василевского
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Уведомление о земельном участке для налогового вычета принимают в центре госуслуг на Маршала Василевского 

Управа района Щукино 57 минут назад
Фото: Управа района Щукино
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, теперь принимают во всех центрах госуслуг «Мои документы», в том числе и в районе Щукино.
— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг с 8 утра до 8 вечера, без привязки к месту жительства. Для этого необходим паспорт, уведомление, а также при наличии — копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок, — рассказала специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
«Мои документы» в Щукине расположены по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 15. (ео)
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