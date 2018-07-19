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Пьяный боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев
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Пьяный боец ВСУ расстрелял троих сослуживцев 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам начальника пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, в настоящее время «морально-психологическое состояние бойцов ВСУ» остается неудовлетворительным.
Пьяный боец Вооруженных сил Украины открыл огонь из автомата по своим сослуживцам в результате разгоревшейся ссоры. В ходе инцидента три человека получили ранения.
Как рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в настоящее время «морально-психологическое состояние бойцов ВСУ» все еще остается неудовлетворительным. Причем такие выводы можно сделать на основе не заканчивающихся происшествий в связи с употреблением наркотических средств и алкоголя, пишет портал «Русская весна».
По словам Осадчего, по данному факту начато расследование.
Ранее сообщалось, что десятки бойцов ВСУ стали жертвами собственных минометов.
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