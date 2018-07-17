Резидент технопарка «Слава» отпраздновал свой 10-летний юбилей

Компания «АКСИТЕХ», которая является резидентом технопарка «Слава» из Черемушек , отпраздновала десятилетний юбилей. За эти годы компания добилась огромных успехов, сосредоточив свою деятельность в сфере промышленной автоматизации и диспетчерского управления технологическими процессами.

Специалисты компании применяют лучший опыт и передовые практики для создания автоматизированных систем управления, учета и распределения энергоресурсов, промышленных телеметрических контроллеров и контрольно-измерительного оборудования. Решения компании находят широкий спрос в различных отраслях и сферах промышленности и народного хозяйства.

Отдельного внимания заслуживают успехи компании в области разработки программного обеспечения, а именно в разработке уникальной облачной программной платформы «WEB–телеметрия», которая позволяет успешно реализовывать различные проекты в области удаленного мониторинга и управления технологическими объектами, а также интерактивными сервисами.

Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при