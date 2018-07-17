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Газопровод лопнул в Новой Москве
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Газопровод лопнул в Новой Москве 

360tv.ru 57 минут назад
Очевидцы сообщили о прорыве газопровода в Новой Москве. По предварительным данным, аварию зафиксировали в поселении Первомайское, в деревне Бараново, рассказал «360» один из местных жителей.
Труба была высокого давления. В этом месте магистраль проходит вблизи жилых домов. Газовые службы не уведомляли об аварии. По их словам, ведутся плановые работы по стравливанию газа. Впрочем, некоторые люди не верят этому.
«Сильный шум, и запах газа. Если это плановые, то почему не информировали о плановых работах жителей прилегающих домой, поселков. При этом участок плановых работ не огорожен! Если это плановая, почему не предупредили людей, что будет такая масштабная операция и что находится в зоне небезопасно для здоровья! Многие не успели закрыть окна, двери, запах газа попал в дома. Дома дети, пожилые люди», — пожаловался местный житель.
Дальнейшая информация уточняется.
Ранее баллон с газом взорвался на овощной базе под Ростовом. Пострадали два человека. Инцидент произошел в поселке Шолоховский Белокалитвинского района. «360» опубликовал кадры с места происшествия.
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