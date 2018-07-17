Газопровод лопнул в Новой Москве

Очевидцы сообщили о прорыве газопровода в Новой Москве . По предварительным данным, аварию зафиксировали в поселении Первомайское, в деревне Бараново, рассказал «360» один из местных жителей.

Труба была высокого давления. В этом месте магистраль проходит вблизи жилых домов. Газовые службы не уведомляли об аварии. По их словам, ведутся плановые работы по стравливанию газа. Впрочем, некоторые люди не верят этому.

«Сильный шум, и запах газа. Если это плановые, то почему не информировали о плановых работах жителей прилегающих домой, поселков. При этом участок плановых работ не огорожен! Если это плановая, почему не предупредили людей, что будет такая масштабная операция и что находится в зоне небезопасно для здоровья! Многие не успели закрыть окна, двери, запах газа попал в дома. Дома дети, пожилые люди», — пожаловался местный житель.

Дальнейшая информация уточняется.