Представительница МЭИ приняла участие в четвертом саммите АТУРК

— В ходе саммита члены АТУРК — некоммерческой ассоциации, состоящей из ведущих технических университетов России и Китая, — подписали ряд соглашений, договорились о сотрудничестве с китайской компанией Huawei, а также об увеличении студенческого обмена до 100 тысяч человек к 2020 году, — уточнил специалист пресс-службы.

Отметим, что саммит АТУРК впервые состоялся в России. Он был включен в программу Российско-китайского ЭКСПО. (мю)