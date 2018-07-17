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Представительница МЭИ приняла участие в четвертом саммите АТУРК
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Представительница МЭИ приняла участие в четвертом саммите АТУРК 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Координатор АТУРК-МЭИ Ирина Кулик поучаствовала в работе четвертого саммита Ассоциации технических университетов России и Китая, который прошел в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В ходе саммита члены АТУРК — некоммерческой ассоциации, состоящей из ведущих технических университетов России и Китая, — подписали ряд соглашений, договорились о сотрудничестве с китайской компанией Huawei, а также об увеличении студенческого обмена до 100 тысяч человек к 2020 году, — уточнил специалист пресс-службы.
Отметим, что саммит АТУРК впервые состоялся в России. Он был включен в программу Российско-китайского ЭКСПО. (мю)
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