Как варить алкогольные напитки в домашних условиях

Качество покупного алкоголя, даже с ценником выше среднего, оставляет желать лучшего. Десятки сортов пива, которые будто разлили из одного чана; настойки, которые на вкус и запах такие, будто спирт намешали с ароматизатором; виски, имеющий мало общего с настоящим крепким напитком. Все это можно назвать одним словом — «бухло». Настолько это низкосортные продукты. Выхода два: или покупать дорогие напитки, которые стоят как половина среднемесячной зарплаты, или варить их самостоятельно. Да, мы говорим о старой доброй русской традиции — самогоноварении. Под самогоном мы понимаем не только перцовку или подобный забористый продукт народных умельцев, но и пиво, а также благородные крепкие напитки, такие как виски. В интернет-магазине «Русский Самодел» мы нашли разное оборудование, которое позволяет варить как слабоалкогольные напитки, так и крепкие настойки. Ниже мы вкратце расскажем о нескольких крутых установках и ингредиентах.

Для пива

Модный среди хипстеров термин «крафтовое пиво» означает просто пиво, сваренное в домашних условиях. Для новичка подойдёт практически любая модель эконом-класса, коими завален интернет, тогда как для того, кто уже варил пиво, какого-нибудь «супермегааппарата для варки вкуснейшего пива» за 10 тысяч рублей будет недостаточно. Естественно, что хорошая пивоварня не может стоить дешевле 100 тысяч рублей, но если ты планируешь открыть собственный бар, то без такого аппарата не обойтись. Рекомендуем тебе пивоварню Braumeister на 50 литров. У неё простое и интуитивно понятное управление. Варка пива производится в автоматическом режиме, что исключает нарушение технологии. В Braumeister можно варить любые сорта тёмного и светлого пива. Ещё один плюс — отсутствие необходимости перемешивать сусло и присутствовать при варке пива. В общем, отличный аппарат не только для варки пива, но и для изготовления виски, бурбона и других напитков. Заказать пивоварню Braumeister на 50 литров → Для варки вкусного пива тебе потребуются качественные ингредиенты. Всё необходимое для варки пива ты также найдёшь в магазине «Русский Самодел». Отметим наборы для приготовления пива из солода и хмеля, которые содержат всё необходимое для варки, — тебе не придётся самому подбирать нужные пропорции.

Также в магазине ты найдёшь солодовые экстракты, необходимые для быстрой варки пива. И это не те экстракты, из которых варят дешёвое пиво, а высококачественные продукты, из которых получается отличный напиток.

Для крепких напитков

Вот это уже тяжёлая артиллерия. Если ты поклонник виски, бренди, вермута и других подобных напитков, то тебе нужен несколько другой аппарат. Если ты решил впервые сварить самогон, то не стоит сразу покупать дорогую модель за десятки тысяч рублей. В магазине «Русский Самодел» есть недорогое оборудование. Самогонный аппарат можно купить даже за 5 тысяч рублей. Естественно, что показывать такой напиток на выставках ты не сможешь, но для самостоятельного употребления подойдёт.

Дорогие самогонные аппараты позволяют варить любые крепкие напитки высокого качества. Мы рекомендуем универсальный пароводяной котёл ХД/3-УПВК на 50 литров. В нём можно выполнять мучные и зерновые заторы, варить пиво, заниматься дистилляцией и ректификацией. Заказать котёл ХД/3-УПВК на 50 литров →

Для приготовления настоек в магазине «Русский Самодел» имеются наборы, среди которых есть не только перцовка или хреновуха, но и домашний коньяк и джин. Такие наборы можно использовать вместе с покупным алкоголем (например, водкой), чтобы делать разнообразные напитки. Заказать наборы для настоек →