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Юных жителей Лефортова обучат азам изобразительного искусства
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Юных жителей Лефортова обучат азам изобразительного искусства 

Управа района Лефортово 53 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В государственном бюджетном учреждении города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» объявили набор в студию изобразительного искусства «Чудеса акварели». Об этом сообщила методист учреждения Елена Шуктаева.
— На занятиях у ребенка сформируется ассоциативное и абстрактное мышление, появятся любовь к труду, усидчивость и внимательность. Уроки в студии «Чудеса акварели» — это погружение в сказку и полет фантазии. Именно это и позволяет детям создавать интересные картины! — заявила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (мю)
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