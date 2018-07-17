Юных жителей Лефортова обучат азам изобразительного искусства

В государственном бюджетном учреждении города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» объявили набор в студию изобразительного искусства «Чудеса акварели». Об этом сообщила методист учреждения Елена Шуктаева.

— На занятиях у ребенка сформируется ассоциативное и абстрактное мышление, появятся любовь к труду, усидчивость и внимательность. Уроки в студии «Чудеса акварели» — это погружение в сказку и полет фантазии. Именно это и позволяет детям создавать интересные картины! — заявила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу улица Энергетическая, дом 5. (мю)