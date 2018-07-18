Трансферная стоимость 13 игроков сборной России выросла после ЧМ 

Успешное выступление российской сборной по футболу на домашнем чемпионате мира подняло цены на футболистов.
По данным сайта transfermarkt.com, выросла стоимость сразу 13 игроков команды под руководством Черчесова.
Больше всех подорожал полузащитник Александр Головин. Он же теперь самый дорогой игрок сборной. Его стоимость выросла с 18 до 25 млн евро. Полузащитник Антон Миранчук теперь стоит на 5,5 млн дороже чем раньше. Денис Черышев же вырос в цене на 5 млн В списке подорожавших футболистов также Марио Фернандес, Алексей Миранчук, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба, Роман Зобнин, Андрей Лунев, Далер Кузяев, Юрий Газинский, Илья Кутепов и Владимир Гранат.
А вот подешевели всего четыре футболиста. Это вратарь Владимир Габулов, защитники Федор Кудряшов и Игорь Смольников, и нападающий Федор Смолов, который упал в цене сразу на 2 млн